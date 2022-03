“A força política que mais cresce no mundo é a extrema-direita. No Brasil já tem 15% da população que se declara de extrema-direita. É um momento muito difícil. Só retrocessos. Tudo o que dialoga com a esperança está sendo sufocado no Brasil.”

(Fernando Haddad, candidato do Partido dos Trabalhadores ao governo de São Paulo, durante visita à seção paulistana do Partido Comunista do Brasil.)