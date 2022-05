“Estamos no ‘modo loucura’ nos preços dos alimentos”

“Se todos [no mercado mundial de alimentos] ficarem calmos, haverá o suficiente para todos. Mas agora, estamos no ‘modo loucura’. O perigo é que o pânico inflacione os preços [do trigo], tornando o pão inacessível para aqueles que não podem pagar os preços de mercado. Todo mundo diz que o preço tem que subir por causa da inflação. As pessoas compram com a ideia de que tem que subir cada vez mais alto. E então todo mundo diz: ‘Olha, temos inflação’, e essa é a profecia autorrealizável mais bonita do mundo. A verdadeira preocupação são as nações muito mais pobres, que não podem competir com os países mais ricos do mundo. Sabemos que isso [a alta de preços dos alimentos] deixará as pessoas famintas. Mas isso não importa numa estratégia de investimento muitas vezes especulativa que busca lucrar com a alta dos preços.”

(Angie Setzer, sócia da consultoria agrícola americana Consus, a Annia Ciezadlo, do Washington Post.)