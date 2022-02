Brasil transformou a Constituição em periódico trimestral

O Congresso vai manter o vigor reformista a partir da próxima semana, anunciaram ontem o presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira.

Eles mencionaram reformas na Constituição sobre o sistema tributário e a gestão de pessoal na administração pública, entre outros temas.

Ouviram Jair Bolsonaro reivindicar atenção ao seu programa de privatizações, concessões e e parcerias público-privadas — “o maior do mundo com R$ 800 bilhões em investimentos, o que representa confiança e credibilidade no País.”

É tarefa difícil em ano eleitoral, indica a tradição parlamentar. Porém, não se deve desprezar um fato político tão relevante quanto pouco observado: o Congresso vive uma etapa de fúria reformista.

Legisla-se muito, e em ritmo veloz. Ano passado foram 759 proposições aprovadas, entre projetos de lei, medidas provisórias e emendas constitucionais.

O Senado produziu 401 decisões legislativas, de caráter terminativo e a Câmara aprovou 358, segundo dados divulgados ontem pelo presidente do Congresso.

Há uma usina de leis trabalhado a plena carga, com produtividade média de quase quatro novos projetos por dia útil de trabalho dos deputados e senadores — considerando-se quatro dias de votações por semana.

É caso exemplar de que quantidade não significa qualidade.

O reformismo tem moldado a democracia liberal brasileira, mas, paradoxalmente, está fomentando um ambiente de insegurança jurídica permanente.

Na quarta-feira 16 de dezembro, o Diário Oficial estampou a 114ª emenda constitucional, que no Congresso ficou conhecida como PEC do Calote na dívida pública (precatórios).

É a evidência de que a Constituição perdeu seu caráter de código permanente. Acabou transformada num periódico trimestral. Desde a promulgação, 33 anos atrás, vem sendo alterada a cada ciclo de 90 dias.

Ano passado, o Senado aprovou 13 propostas de emendas e a Câmara outras 9, de acordo com os dados do presidente do Congresso.

Continua após a publicidade

Há três anos, quando o país celebrou 30 anos da Constituição que enterrou a ditadura, um dos autores da Carta, o então deputado Miro Teixeira (PDT-RJ), foi pesquisar a natureza das mudanças.

Constatou 714 alterações no texto original. Foram introduzidas por 99 emendas nos 2.070 dispositivos organizados em 245 artigos do corpo permanente e em 70 disposições transitórias.

“Se a cada emenda correspondesse um dispositivo” — escreveu — “noventa e nove dispositivos alterados em trinta anos já poderia ser um número considerado exótico ou herético em face do sagrado significado que tem a Constituição para povos civilizados, como o nosso.”

“No Brasil” —acrescentou- “uma emenda constitucional chega a reformar partes inteiras do texto”.

Governos se acertam com o Congresso para promover “reformas” constitucionais amplas, gerais e irrestritas, conforme sua conveniência.

Jair Bolsonaro foi ao extremo: “Eu sou, realmente, a Constituição”, proclamou na segunda-feira 20 de abril de 2020, e entrou para a antologia do humor político.

O Judiciário também se move em fúria reformista na defesa de interesses corporativos: os 226 dispositivos originários que tratam da organização e do funcionamento desse Poder já foram modificados mais de 130 vezes.

Existem mais de 1,5 mil projetos de emendas constitucionais em tramitação no Senado e na Câmara. Há, também, discussões em andamento em grupos partidários sobre propostas mais ambiciosas, de difícil viabilidade política, como a convocação de uma nova Constituinte.

O Partido dos Trabalhadores abriga os mais entusiasmados. Em 1988, o PT foi o único a votar contra a redação final da Constituição, mas aceitou que seus 16 parlamentares assinassem a Carta. Agora, embalada pelo favoritismo de Lula nas pesquisas eleitorais, a chamada ala esquerda petista pôs a carta de nova Constituinte na mesa.

Semana que vem o grupo Diálogo e Ação Petista promove o primeiro debate. “É necessário ter claro”— diz a convocação — “com este Congresso, eleito com as atuais regras herdadas da ditadura militar, e com este Judiciário, fiador do golpe de 2016, será impossível apro var as reformas de interesse do povo trabalhador.”

Acrescenta: “O PT, de volta ao governo, só poderá realizar as tarefas que dele se espera devolvendo a palavra ao povo para que este, soberanamente, decida sobre os rumos do país.”

O Brasil já conta quatro décadas de relativa estagnação econômica e social. Da direita à esquerda, ninguém se diz responsável — e todos culpam a Constituição.