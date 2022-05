Bolsonaro: “Você tem que ter pena do cara que levanta a faixa do AI-5”

“Olha só, você acha que isso tem repercussão? O maluco levanta uma faixa lá ‘AI-5’. Existe AI-5? Você tem que ter pena do cara que levanta a faixa do AI-5. Você tem que chegar para ele, da imprensa, ‘Ô, amigo, o AI-5 foi lá na época dos anos 60 que tinha ato institucional (…) Não existe isso’. Você tem que ter pena dessa pessoa e não querer prender.”

(Jair Bolsonaro, ontem, sobre os apelos constantes dos seus aliados por um golpe de estado, com “reedição” do Ato Institucional nº 5, da ditadura militar. Em outubro de 2019, um de seus filhos parlamentares, o deputado Eduardo Bolsonaro, disse que seu pai poderia editar “um novo AI-5”. Na época, recebeu apoio público do chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, Augusto Heleno. A oposição pediu a cassação do mandato do deputado, que acabou absolvido no Conselho de Ética da Câmara.)