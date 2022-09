Bolsonaro sobre uma eventual derrota: “Passo a faixa e vou me recolher”

“Se for a vontade de Deus, eu continuo [na Presidência da República]. Se não for, a gente passa a faixa e vou me recolher, porque, com minha idade [67 anos], não tenho mais nada a fazer aqui na Terra se acabar essa minha passagem pela política em 31 de dezembro do corrente ano (…) Eu dei uma aloprada [no discurso negacionista durante a pandemia]. Os caras [da imprensa] batiam na tecla o tempo todo e queriam me tirar do sério.”

(Jair Bolsonaro.)