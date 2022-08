A urgência do ministro da Defesa na ofensiva contra o voto eletrônico

Entorpecido, o governo se arrisca a um epílogo típico de comédia.

Caso exemplar é o do ministro da Defesa, Paulo Sergio Nogueira de Oliveira, na retaguarda da candidatura do seu chefe, Jair Bolsonaro.

O ministro mandou ontem uma correspondência ao Tribunal Superior Eleitoral pedindo a liberação para as Forças Armadas dos código-fonte, a base da programação, do sistema de votação eletrônica.

Ele assinou uma petição com o carimbo de “urgentíssimo” para conseguir informações que estavam disponíveis desde outubro do ano passado. Ou seja, Oliveira tentou resolver ontem um problema “urgente” no plano de batalha eleitoral do Ministério da Defesa contra o sistema de votação eletrônica para o qual a solução já existia e havia sido publicamente apresentada dez meses atrás.