A oposição se perdeu na própria armadilha

Chama a atenção o desempenho atrapalhado da oposição no Congresso. O PT de Lula ajudou o Centrão de Bolsonaro a aprovar no Senado a proposta de emenda constitucional que, na prática, libera o governo para turbinar com meia centena de bilhões de reais a campanha do adversário, candidato à reeleição.

Só depois de apoiar a PEC da emergência eleitoral de Bolsonaro, Lula e seu bloco parlamentar entenderam a dimensão da trapalhada legislativa. Líderes do PT agora insistem em mitigar os efeitos. Se empenham na tentativa de adiamento da votação na Câmara, mas são mínimas as chances de êxito dessa manobra diante do bloqueio do Centrão, comandado pelo deputado Arthur Lira.

A alternativa em discussão é um pedido de socorro do Judiciário. Mas no Supremo Tribunal Federal não se vê razão para impedir que o governo transfira renda diretamente aos mais pobres numa circunstância de grave crise econômica — argumento usado pelo PT e aliados no Senado para votar a favor da PEC da emergência eleitoral de Bolsonaro. A oposição continua perdida, à procura da saída da própria armadilha.