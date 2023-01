A novidade brasileira é a volta à normalidade

O país começa a voltar à normalidade. A partir desta segunda-feira (2), por exemplo, deixam de ter validade normas governamentais que facilitavam o avanço do garimpo e do desmatamento na Amazônia, assim como a disseminação do comércio de armamento, principalmente os de uso restrito” às forças estatais.

A tentativa de correção de anomalias nas relações governo-sociedade seguem, no Diário Oficial, com a revogação de decreto presidencial que, até ontem, permitia coisas como a segregação nas escolas de estudantes portadores de deficiência.

Revisa-se, também, o encobrimento com sigilo oficial por até um século de uma variedade de decisões oficiais — do pagamento de cachê a artistas até a “absolvição” de um general que desrespeitou a própria farda, os regulamentos e a hierarquia do Exército ao fazer política em praça pública.

Até quinta-feira (5) é provável que todos os comandos militares estejam renovados. No Exército, Marco Antônio Freire Gomes já foi substituído por Júlio Cesar de Arruda. Na Aeronáutica Carlos de Almeida Baptista Júnior transmite o cargo nesta-segunda-feira a Marcelo Damasceno. E na Marinha Almir Garnier Santos vai entregar a Marcos Sampaio Olsen.

Eventuais resistências, ou ausências, são passíveis de punição pelo rito militar atualizado em março do ano passado (Portaria nº 1.143), assinada pelo então ministro da Defesa Walter Braga Netto, candidato a vice-presidente de Jair Bolsonaro.

As normas são diferentes para os civis. Bolsonaro, derrotado em outubro, e o vice Hamilton Mourão, senador eleito pelo Partido Republicanos, se recusaram a participar da transmissão de cargo, como estabelecido na tradição democrática. Um fugiu para o s Estados Unidos, outro ficou em casa assistindo televisão. Vários ministros decidiram seguir essa trilha, tatuando-a na biografia política.

Justificam-se pela aversão particular ao vencedor das eleições, Lula, feito presidente por maioria de 60 milhões de votos. Típico de autocratas fascinados pelo próprio fascínio no fracasso. Eles ajudaram a conduzir o país à desagregação política, social e econômica que aí está.

A volta à normalidade é a grande novidade brasileira, depois de quatro anos de tumulto institucional.