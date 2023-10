Tom Hanks “robô” aparece em propaganda e irrita ator

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Tom Hanks usou as redes sociais para alertar os fãs que uma propaganda em que ele aparece promovendo planos odontológicos, na verdade, foi feita usando inteligência artificial. “Eu não tenho nada a ver com isso”, escreveu em uma publicação no Instagram.

O vencedor do Oscar já expressou preocupação sobre o uso de IA no cinema e na TV. Em entrevista ao comediante britânico Adam Buxton, pouco antes do início da greve dos roteiristas de Hollywood, Hanks disse que o uso de inteligência artificial cresceu exponencialmente. “Qualquer pessoa agora pode se recriar em qualquer idade por meio de IA ou tecnologia deep fake”, disse ele. “É um desafio artístico, mas também legal.”

