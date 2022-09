Tom Hanks diz que fez ‘uns quatro filmes bons’; veja quais são

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

O currículo de Tom Hanks é enorme e repleto de bons filmes. O ator, porém, afirmou recentemente que ao longo de sua carreira fez no máximo “uns quatro filmes muito bons”. A declaração foi feita num comunicado escrito por ele para anunciar seu primeiro romance, o livro The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece (Os bastidores de outro grande filme, em tradução livre), que será lançado em maio. A história vai narrar os meandros de uma adaptação de uma HQ para o cinema ao longo de décadas. A declaração carrega um tom de ironia e Hanks não listou exatamente quais seriam esses quatro filmes favoritos. Mas no passado, o ator já apontou quais produções ele gostou de fazer (que foram cinco, e não quatro) – e quais ele também detestou. Confira a seguir quais são eles:

Uma Equipe Muito Especial (1992)

Segundo Hanks, o filme de comédia, que conta com Geena Davis e Madonna no elenco, é um de seus favoritos. Pelo menos foram os bastidores que ele mais gostou de participar. “A gente ficava jogando beisebol o tempo todo”, disse. O longa acompanha a criação de uma liga feminina de beisebol durante a II Guerra Mundial — história real que recentemente virou uma série na Amazon.

Forrest Gump – O Contador de Histórias (1994)

Talvez um consenso dentro da filmografia de Hanks, a aventura do personagem Forrest Gump pela história americana é um dos filmes que o ator já elogiou – e pelo qual ganhou seu segundo Oscar (o primeiro foi no ano anterior, com Filadélfia).

The Wonders – O Sonho Não Acabou (1996)

O musical sobre uma banda de rock nos anos 60 é um conhecido xodó do ator, que escreveu o roteiro e dirigiu o longa, além de, claro, ter atuado no elenco.

Náufrago (2000)

O drama clássico com o ator acompanha a luta pela sobrevivência de um funcionário da FedEx que cai de avião numa ilha deserta no Oceano Pacífico. Esse é outro filme que Hanks disse ter amado os bastidores e as experiências aventureiras.

A Viagem (2012)

Uma escolha curiosa do ator, o filme das irmãs Wachowski e Tom Tykwer dividiu opiniões ao fazer um quebra-cabeça de gêneros e diferentes linhas temporais ao longo de cinco séculos. Mesmo assim, Hanks gostou e muito de fazer o longa.

Já os filmes que Hanks odiou…

O ator sincerão já disse algumas vezes que se arrependeu de alguns papéis, como o do empresário de Elvis Presley no filme Elvis, lançado este ano. Hanks também já declarou que acha a saga de O Código Da Vinci uma “baboseira” e que O Resgate do Soldado Ryan é “terrível”. Com esse último, fica difícil concordar.