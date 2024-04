‘The Walking Dead’: qual spin-off da série vale a pena?

Não são só os zumbis que se recusam a morrer em The Walking Dead: a popular série apocalíptica lançou recentemente novos spin-offs, aumentando seu já vasto universo. No total, são seis tramas derivadas da produção que começou em 2010 e se encerrou (teoricamente) em 2022, após onze temporadas. Duas delas atraíram a audiência de velhos fãs recentemente, quando entraram no catálogo do Prime Video, da Amazon: Dead City, estrelada pelos personagens Maggie (Lauren Cohan) e Negan (Jeffrey Dean Morgan), e The Ones Who Live, com o casal Rick (Andrew Lincoln) e Michonne (Danai Gurira). Em breve será a vez do ator Norman Reedus mostrar as novas aventuras do querido motoqueiro Daryl Dixon na trama que leva o nome do personagem. Confira no vídeo a seguir mais informações e análise sobre essa nova leva de episódios.