Sucesso de ‘Titanic’ nas bilheterias continua – mesmo após 25 anos

Titanic atestou mais uma vez sua capacidade de atrair o público aos cinemas, mesmo 25 anos depois de seu lançamento, em 1997. A produção retornou às salas desde a quinta-feira, 9, e levou 285.000 espectadores aos cinemas no Brasil ao longo do fim de semana, somando 3,2 milhões de reais em bilheteria, segundo dados da Comscore.

A boa recepção se repetiu em outros países, especialmente no mercado norte-americano, que soma o resultado de bilheteria dos Estados Unidos e Canadá: por lá, o filme arrecadou no fim de semana mais de 6 milhões de dólares. Atualmente, Titanic ocupa o terceiro lugar no ranking de maiores bilheterias da história, com 2,218 bilhões de dólares: o segundo lugar é de Vingadores: Ultimato, com 2,799 bilhões, logo atrás de Avatar, de 2009, com 2,923 bilhões de dólares no topo. Em seu encalço, no quarto lugar, está Avatar: O Caminho da Água, que até o momento fez 2,214 bilhões.