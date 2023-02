James Cameron admite: Jack caberia na porta flutuante em ‘Titanic’

O inescapável Titanic completou 25 anos de vida e, neste mês, vai voltar às salas de cinema. Durante todo esse tempo, o diretor James Cameron foi contestado pelos fãs sobre a trágica cena do filme: é quase um consenso que Jack (Leonardo DiCaprio) poderia ter dividido a porta flutuante com Rose (Kate Winslet) e sobrevivido ao naufrágio do navio. Agora, Cameron decidiu testar a teoria. No especial Titanic: 25 Years Later With James Cameron, a ser lançado pelo National Geographic, o diretor se juntou a um grupo de cientistas para recriar a cena, e foram testados quatro cenários possíveis.

Na última possibilidade ensaiada, para dar veracidade ao experimento, os atores realizaram todas as mesmas ações de Jack e Rose nas cenas que precederam o encontro da porta, mergulhados em água em condições semelhantes. Assim, reproduziram o estado de cansaço em que os personagens se encontravam naquele momento. Nessa versão, Rose ainda teria fornecido um colete salva-vidas para Jack. James Cameron, então, admitiu: “Jack poderia ter sobrevivido, mas há muitas variáveis”. Para ele, o pensamento do personagem teria sido de não fazer nada que pudesse colocar Rose em risco novamente. Confira:

.@GMA FIRST LOOK: @natgeo special “Titanic: 25 Years Later with James Cameron” will settle the debate once and for all: could Jack have survived?@JimCameron@natgeotv pic.twitter.com/OkKCXaEkvF — Good Morning America (@GMA) February 2, 2023

Em dezembro, Kate Winslet comentou sobre a polêmica teoria em uma entrevista no podcast Happy Sad Confused. “Tenho de ser honesta: na verdade, não acredito que teríamos sobrevivido se tivéssemos ambos subido naquela porta. Acho que ele caberia, mas teríamos tombado e não seria uma ideia sustentável”, disse a atriz.