Saiba onde o filme ‘Furiosa’ se encaixa no universo de ‘Mad Max’

Furiosa: Uma Saga Mad Max chegou aos cinemas embalado por altas expectativas. Isso porque o longa faz parte de uma importante tradição do gênero de filmes apocalípticos e de ação, iniciada em 1979 pelo diretor George Miller. No total, Mad Max soma cinco filmes. Furiosa é protagonizado por Anya Taylor-Joy no papel-título e Chris Hemsworth, como o vilão da vez. Na trama, a jovem é sequestrada do lugar onde vivia com a família e vai passar cerca de vinte anos tentando voltar para casa – desfecho que é apresentado no filme Mad Max: Estrada da Fúria, de 2015, com Charlize Theron interpretando Furiosa na idade adulta. Confira no vídeo a seguir onde o novo longa se encaixa nesse universo – e qual a melhor maneira de desfrutá-lo.

