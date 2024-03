Regina King fala a VEJA sobre filme Shirley para Presidente: ‘Aprendizado’

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Em 1968, Shirley Chisholm conquistou a primeira cadeira para uma mulher negra no Congresso americano. O feito veio seguido, em 1972, por seu desejo de tentar a presidência dos Estados Unidos – período de campanha retratado no filme Shirley para Presidente, que acaba de chegar na Netflix. Sob muita maquiagem, Regina King assume o papel da ativista, projeto encabeçado por ela e pela irmã, Reina, ao longo de 15 anos. A seguir, confira uma entrevista em vídeo com as duas e também com os atores Christina Jackson e Lucas Hedges, que reforçam o elenco.