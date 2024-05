Quer chorar muito? Assista ao belo filme ‘Close’, na Netflix

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Lançado em 2022, o longa Close representou a Bélgica no Oscar de melhor filme internacional. Dirigido pelo jovem cineasta Lukas Dhont, que já havia causado burburinho em 2018, com o filme Girl, a produção acompanha a transição da infância para a adolescência de dois melhores amigos, Léo e Remi. A proximidade da dupla, porém, levanta comentários maldosos quando eles mudam de escola – questionado se eles eram namorados, um dos garotos se incomoda e se afasta do amigo. A atitude desencadeia uma leva de acontecimentos inesperados, em um roteiro sensível que traz nas entrelinhas o modo como a sociedade lida com a saúde mental de crianças e como o preconceito é um veneno que corrói até a alma mais pura. A produção que estava até recentemente apenas no catálogo da plataforma Mubi acaba de entrar na Netflix – e se você quer ver um filme belo, e chorar um rio de lágrimas, Close é uma boa pedida.

