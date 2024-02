Prime Video libera mais de cem novos filmes – confira os 12 melhores

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Na primeira semana de fevereiro, a plataforma Prime Video, da Amazon, disponibilizou mais de uma centena de títulos variados, entre eles ótimos filmes para diversos gostos. Confira a seguir uma seleção com doze longas que se destacam.

Clube de Compras Dallas

Com Matthew McConaughey e Jared Leto, ambos premiados no Oscar pelo filme, o drama acompanha a história de um homem soropositivo que trafica remédios de tratamento de Aids para os Estados Unidos nos anos 80.

O Quarto de Jack

No longa que deu a Brie Larson seu primeiro Oscar, mãe e filho tentam se ajustar à sociedade após anos presos em cárcere privado.

O Destino de uma Nação

Premiado com um Oscar pelo filme, Gary Oldman surge irreconhecível como Winston Churchill nos momentos derradeiros da II Guerra Mundial que definiram o fim do conflito.

Encontros e Desencontros

No filme aclamado de Sofia Coppola, uma jovem solitária cria laços com um ator mais velho no Japão.

A Conferência

O drama alemão observa a absurda e cruel reunião entre nazistas, em 1942, que estabeleceu os parâmetros do que se tornaria o Holocausto.

As Loucuras do Rei George

Personagem explorado na recente série Rainha Charlotte, da Netflix, o rei inglês George III enfrentou doenças mentais desconhecidas em sua época — drama observado em detalhes neste filme.

Inimigos Públicos

Com Johnny Depp, o longa narra a história de um assaltante de bancos que deu trabalho para o FBI na década de 1930 nos Estados Unidos.

O Mensageiro

Intrigante, o longa narra a história real de um jornalista investigativo que descobre uma rede de corrupção envolvendo a CIA e o tráfico de drogas nos Estados Unidos.

O Mauritano

Também uma história real, o filme com Jodie Foster mostra o complexo processo jurídico que uma advogada americana moveu para libertar um jovem árabe preso injustamente após o 11 de Setembro.

O Virgem de 40 Anos

Comédia já clássica do cinema, o longa com Steve Carell acompanha as desventuras de um quarentão que busca perder a virgindade.

Do Jeito que Elas Querem – O Próximo Capítulo

Com Diane Keaton e Jane Fonda, um grupo de amigas vive aventuras na Itália, viagem impulsionada por um clube de livros.

Os Caras Malvados

Diversas animações entraram na nova leva de filmes disponibilizados pelo Prime Video, entre eles franquias populares, como Meu Malvado Favorito e Hotel Transilvânia. Um destaque, porém, é Caras Malvados, animação de traços descolados sobre vilões tradicionais de histórias infantis que buscam redenção.