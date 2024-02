3 séries novas para escapar do Carnaval e se jogar no streaming

Para quem está com preguiça de cair na folia durante os quatro dias do Carnaval, que começa neste sábado, 10, VEJA separou três séries interessantes para quem gosta de romance e ação e pretende aproveitar o descanso da sala de casa. As produções estão disponíveis na Apple TV+, Netflix e Amazon Prime Video.

Um Dia

Onde assistir: Netflix

Dex (Leo Woodall) e Emma (Ambika Mod) se conhecem em uma festa universitária em Edimburgo em 15 de julho de 1988. Após passarem a noite conversando, os dois ficam juntos, mas decidem virar amigos. Enquanto ela quer fazer algo significativo com sua vida, ele sonha em se tornar uma estrela e rico. Entre encontros e desencontros, a amizade perdurará vinte anos com uma paixão recíproca e adormecida que atormentará ambos.

Sr. e Sra. Smith

Onde assistir: Prime Video

John (Donald Glover) e Jane (Maya Erskin) aceitam o emprego em uma agência de espionagem sob a condição de assumirem a identidade secreta de um casal — para levantar pouquíssimas suspeitas. Com missões complicadas, explosões e mortes, os dois descobrem que mais difícil do que lidar com criminosos desconhecidos é entender as complexidades de um casamento falso, cujo relacionamento é mais real do que tudo à sua volta.

Mestres do Ar

Onde assistir: Apple TV+

Pilotos de aviões bombardeiros durante a II Guerra Mundial, o major Gale Cleven (Austin Butler) e o tenente Curtis Biddick (Barry Keo­ghan) enfrentam missões quase suicidas sobre a Alemanha nazista, enquanto tentam viver vidas normais em solo. A série tem produção executiva de Tom Hanks e Steven Spielberg e efeitos especiais primorosos.

