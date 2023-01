Presidente da Ucrânia, Zelensky é o atual queridinho de Hollywood

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

O Festival de Berlim anunciou nesta segunda-feira, 23, que o documentário Superpower, gravado pelo astro americano Sean Penn na Ucrânia, será exibido pela primeira vez na próxima edição do festival, que acontece no dia 16 de fevereiro. Parceria entre Penn e Aaron Kaufman, a produção, focada no conflito entre Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin, estava sendo gravada quando a invasão russa aconteceu, em 24 de fevereiro de 2022. Presidente da Ucrânia, Zelensky é um dos principais personagens do documentário, que estreita ainda mais a relação crescente do político, e ex-ator, com Hollywood.

Desde que a guerra estourou, a indústria cinematográfica tem sido uma aliada fiel de Zelensky, que, antes de assumir a presidência do país, trabalhava como ator e comediante. No ano passado, o próprio Sean Penn entregou ao político uma de suas estatuetas do Oscar, dizendo que reaveria o troféu quando a Ucrânia ganhasse a guerra. Foi ele também quem introduziu o discurso de Zelensky na cerimônia do Globo de Ouro, no dia 10 de janeiro. Com espaço na premiação, o presidente ucraniano agradeceu Hollywood pelo apoio e prometeu fazer de tudo para evitar uma terceira guerra mundial. Antes disso, Zelensky já havia discursado no Festival de Cannes, onde foi ovacionado de pé por uma plateia lotada de figurões de Hollywood.

Ativo nas redes sociais e na mídia, Zelensky encontrou em Hollywood uma plataforma importante de divulgação, amplificando sua comunicação com o Ocidente. Além de Penn, celebridades como Angelina Jolie, Jean-Claude Van Damme, Jessica Chastain e Ben Stiller visitaram a Ucrânia como demonstração de apoio. O ator de Star Wars Mark Hamill se ofereceu para ser um dos rostos da plataforma de arrecadação de fundos do Zelensky, a United24, e se tornou a voz em inglês do aplicativo de sistema de alerta de ataques aéreos em toda a Ucrânia. O político também é amigo de longa data do casal Mila Kunis e Ashton Kutcher, que arrecadaram mais de 30 milhões de dólares no início da guerra.