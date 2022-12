Livro expõe os dramas de uma família ucraniana afetada pela história

Uma Breve História dos Tratores em Ucraniano, de Marina Lewycka (tradução de Marina Slade; Intrínseca; 304 páginas; R$ 59,90 e R$ 39,90 o e-book) Caçula de imigrantes ucranianos na Inglaterra, Nadezhda sabe pouco sobre os tempos difíceis que sua família passou entre a ascensão e o desmantelamento da União Soviética. Isso até seu pai, um especialista em tratores, decidir se casar aos 84 anos com uma jovem ucraniana em busca de cidadania. Com humor e ironia, a autora (filha de ucranianos e nascida em um campo de refugiados) expõe as peculiaridades culturais e geracionais de uma família afetada pelos percalços da história com H maiúsculo.