Porta de ‘Titanic’ e mais: veja o preço de itens hollywoodianos leiloados

O pedaço de porta que salvou Rose (Kate Winslet) do naufrágio em Titanic (1998) e condenou Jack (Leonardo DiCaprio) a morrer congelado no oceano por suportar apenas uma pessoa foi leiloada essa semana por uma bagatela de 718.000 dólares, o equivalente a 3,5 milhões de reais na cotação atual. A venda aconteceu durante um evento organizado pelo site Heritage Auctions em parceria com a rede de restaurantes temáticos Planet Hollywood, que colocou à disposição do público 1.600 itens icônicos da história do cinema.

Segundo a descrição do leilão, o fatídico objeto milionário é feito de madeira balsa entalhado com ornamentos florais que seguem o estilo de arquitetura rococó. Usada na gravação do filme, a peça foi inspirada no mais famoso pedaço completo de destroço recuperado do naufrágio de 1912, que fica hoje alocado no Museu Marítimo de Halifax, na Nova Escócia.

Além da tábua que serviu de proteção à Rose até que os botes chegassem para salvá-la, outro item concorrido do leilão foi o chicote de Harrison Ford em Indiana Jones e o Templo da Perdição (1984), arrematado por 525.000 dólares (2,6 milhões de reais). Já a bola de boliche com uma rosa vermelha lançada por Bill Murray em Kingpin – Estes Loucos Reis do Boliche (1996) foi embolsada por 350.000 dólares (1,7 milhão de reais), enquanto a lata de creme de barbear usada por Wayne Knight para contrabandear embriões de dinossauros em Jurassic Park (1993) rendeu 250.000 dólares (1,2 milhão de reais)

Houve, no entanto, itens mais “modestos”, por assim dizer: o vestido de chiffon usado por Kate Winslet no final de Titanic, o machado empunhado por Jack Nicholson em O Iluminado (1977) e o traje preto de Tobey Maguire em Homem-Aranha 3 (2007), por exemplo, foram vendidos por 125.000 dólares (623 mil reais) cada, e uma blaster (pistola de Star Wars) usada por Carrie Fisher em Guerra nas Estrelas: O Retorno de Jedi (1983) acabou embolsado por 150.000 dólares (747,5 mil reais).