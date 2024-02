Oscar 2024: Por trás dos indicados baseados em histórias reais

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Um fato: o Oscar adora uma história real. Todo ano, a premiação coloca entre seus indicados uma leva de filmes que se inspira em personagens e eventos históricos – e muitos deles acabam levando a estatueta principal no fim da noite. Em 2024, parece que não será diferente. O longa Oppenheimer, cinebiografia sobre o físico chamado de pai da bomba atômica, é favorito ao prêmio. Confira a seguir as principais tramas indicadas que bebem da realidade e links para matérias do time de VEJA que exploram em detalhes o drama real.

Oppenheimer

O majestoso filme de Christopher Nolan é baseado na biografia do físico que dá nome ao título, Oppenheimer: O Triunfo e a Tragédia do Prometeu Americano, de Kai Bird e Martin J. Sherwin. O personagem vivido por Cillian Murphy foi o responsável pelo Projeto Manhattan, que produziu as primeiras bomba atômicas da história — as mesmas usadas pelos americanos contra os japoneses. Para além de ser um físico brilhante, Oppenheimer era uma figura controversa: de garanhão entre as mulheres a ligações com o comunismo, ele foi de herói de guerra a figura non grata no próprio país. Confira neste link detalhes sobre o que é real e o que é ficção no filme.

Assassinos da Lua das Flores

Filme que entrou com honras para o ótimo currículo de Martin Scorsese, a produção segue a história de uma casal formado por um homem branco (Leonardo DiCaprio) e uma indígena (Lily Gladstone) na reserva Osage, nos anos 1920. Na época, diversos nativos enriquecidos pelo petróleo encontrado na região foram assassinados de forma misteriosa, investigação que deu origem ao FBI. Leia mais sobre a chocante história real neste link.

Maestro

Dirigido e protagonizado por Bradley Cooper, o filme narra a trajetória de Leonard Bernstein, maestro e compositor americano que marcou a história da música clássica e criou musicais premiados, como Amor, Sublime Amor. Com uma prótese facial e muito suor, Cooper mostra o calor do personagem diante da vida: Bernstein era intenso, apaixonado pela arte, bissexual e fazia da regência uma performance física. Leia mais sobre quem foi o maestro neste link.

Zona de Interesse

Um dos títulos mais chocantes desta temporada, a produção acompanha o dia a dia da família nazista que viveu por anos ao lado do campo de extermínio de Auschwitz. Sem mostrar diretamente a violência física do massacre cometido contra judeus ali, o longa incomoda ao mostrar como pessoas comuns podem, assustadoramente, agir com indiferença diante do horror. Leia aqui mais sobre o filme. Neste outro link, saiba o que aconteceu com a família após o fim da II Guerra.

A Sociedade da Neve

O filme espanhol se dedica à missão de desvincular a triste tragédia sofrida por atletas que caíram de avião nos Andes, nos anos 1970, com a notícia de que, para sobreviver, eles se alimentaram dos colegas mortos. Na produção da Netflix, o importante da trama é a força e o vínculo do grupo que, em ajuda mútua, conseguiu manter diversos integrantes vivos em um ambiente totalmente hostil contra a vida humana. Leia neste link mais sobre o filme e, em seguida, clique aqui para saber onde estão os sobreviventes hoje em dia.

Nyad

Com indicações para as atrizes Annette Bening e Jodie Foster, o filme acompanha a nadadora Diana Nyad que, após cinco tentativas, consegue cruzar o estreito da Flórida, um dos nados mais difíceis em mar aberto da história. O feito, porém, carrega consigo uma lista de controvérsias. Leia mais neste link sobre a história que o filme não conta.

Segredos de um Escândalo

Apesar de ser um ótimo filme, o longa com Natalie Portman e Julianne Moore foi esnobado pelo Oscar nas categorias principais, mas acabou indicado em melhor roteiro original. Na trama, Natalie é uma atriz que convive com a personagem de Julianne para interpretá-la no cinema: a mulher chocou o país ao se envolver com um garoto de 13 anos, ser presa, e acabar se casando com ele após a prisão. Apesar de ser uma trama fictícia, ela é inspirada em uma absurda história real que tomou os Estados Unidos nos anos 1990. Leia mais neste link.