Os próximos passos dos diretores de ‘Tudo em Todo o Lugar’

Daniel Kwan e Daniel Scheinert fizeram a festa na cerimônia do Oscar 2023 ao abocanhar cada um três estatuetas pelo filme Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo, entre elas a de melhor direção – no total, a produção levou sete prêmios. A vitória é um marco para os dois jovens diretores de 35 anos de idade: Tudo em Todo o Lugar é apenas o segundo longa-metragem dos xarás — primeiro filme lançado por eles foi o nonsense Um Cadáver Para Sobreviver (2016). Agora, a dupla promete alçar voos ainda mais altos.

Colegas de faculdade em Boston, onde se conheceram, os Daniels, apelido carinhoso do duo, se estabeleceram primeiro como diretores de videoclipes musicais antes de partir para a produção de curtas e episódios de séries de TV. Com o sucesso de Tudo em Todo o Lugar, os amigos logo se tornaram requisitados no meio cinematográfico. Quem levou a melhor nessa disputa foi o estúdio Universal, que assinou um contrato de exclusividade de cinco anos com os dois. Um acordo parecido, aliás, foi feito pelo estúdio com Jordan Peele, o proeminente diretor de Corra!.

Na TV, os Daniels possuem um acordo de prioridade com a A24, produtora de Tudo em Todo o Lugar, que tem, por sua vez, uma parceria com a Apple. Por enquanto, o único projeto que os diretores anunciaram envolvimento foi a série de comédia Mason, do humorista Nathan Min, e que terá a participação do ator Steven Yeun, que ficou conhecido como o Glenn de The Walking Dead. O futuro, porém, é repleto de possibilidades para os diretores do momento de Hollywood.