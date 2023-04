Os próximos passos da carreira internacional de Bruna Marquezine

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

O choro emocionado de Bruna Marquezine quando soube que tinha conquistado um papel em Besouro Azul, da DC Comics, e mais tarde quando viu o trailer do longa tomar forma, mostra o valor do sonho da carreira internacional para a brasileira. E a aposta é forte: nesta segunda-feira, 10, a atriz foi anunciada como nova cliente da United Talent Agency (UTA), agência de talentos da Califórnia que representa Anitta no exterior. Badalada, a UTA também atende nomes em evidência na música, como Lil Nas X e Rosalía, e atores como Chris Pratt, Harrison Ford e a brasileira Morena Baccarin.

A novidade foi revelada em primeira mão pela revista americana Deadline, que descreve Bruna como “a atriz brasileira em ascensão que será vista interpretando a protagonista feminina do antecipado Besouro Azul da Warner Bros.”. No longa, primeiro da DC com protagonistas latinos, Bruna viverá Jenny Kord, que terá papel fundamental na história de origem do personagem-título, interpretado por Xolo Maridueña. O filme está previsto para 17 de agosto.