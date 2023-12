O veredito que causou demissão de ator peça-chave do Universo Marvel

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

O ator Jonathan Majors, de 34 anos, conhecido por Creed III, Lovecraft Country e pelo papel de Kang — supervilão da atual fase de filmes do Universo Cinematográfico Marvel —, foi declarado culpado por agredir e assediar sua ex-namorada, em um veredito dado na segunda-feira, 18 de dezembro, meses após as primeiras acusações virem à tona. Junto à decisão judicial, outra foi tomada nos estúdios Disney: demitido, Majors não retornará para os filmes Vingadores: Dinastia Kang (2025) e Vingadores: Guerra Secreta (2027), dos quais seria peça-chave.

Majors foi introduzido no Universo Marvel por meio da série Loki, dois anos antes de pular para o cinema com Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania, no qual atuou como principal algoz da dupla protagonista. Um mês após a estreia do longa, ele foi preso e acusado de estrangular e atacar Grace Jabbari, sua então namorada, dentro de um táxi. Depois da briga, ele teria encontrado a parceira desacordada em seu apartamento e ligado para a emergência. Quando a polícia chegou, lacerações foram encontradas na orelha e nos dedos da jovem, o que levou à prisão de Majors. Desde então, ele não testemunhou no caso, mas continuou afirmando ser inocente.

O julgamento chegou à conclusão que Majors “não tinha intenção” de agredir Jabbari, mas o fez mesmo assim. Agora, ele aguarda o sentenciamento, que ocorre em 6 de fevereiro, e pode pegar um ano de cadeia ou liberdade condicional. Já o estúdio ainda não declarou se substituirá Majors por outro ator ou se dispensará o personagem por completo.

