O último e misterioso filme de Hayao Miyazaki, cineasta do Studio Ghibli

O Studio Ghibli, na ativa desde 1985, marcou a infância de diversas gerações com seus personagens charmosos e imagens inconfundíveis — como em Meu Amigo Totoro, O Serviço de Entregas da Kiki e A Viagem de Chihiro —, todas infinitamente reproduzidas em merchandising e nas redes sociais. Seu próximo lançamento, How Do You Live?, último longa dirigido pelo agora aposentado Hayao Miyazaki, cineasta e co-fundador da empresa de 82 anos, porém, deve seguir uma rota oposta, sem oferecer qualquer material de divulgação. Até 14 de julho, quando estreia no Japão, fãs do estúdio não terão acesso a fotos, recortes ou trailers do filme — apenas ao pôster já divulgado. No Brasil, a data de lançamento ainda não foi definida.

Além da escassez de material promocional, informações básicas como sinopse, personagens e elenco de dubladores também não foram disponibilizadas. Anteriormente, o estúdio chegou a descrever a animação como uma “fantasia grandiosa”. Especulações haviam conectado o filme ao livro homônimo de Genzaburo Yoshino, no qual um jovem deve enfrentar o amadurecimento após a morte do pai, mas qualquer laço foi negado pelo produtor Toshio Suzuki: “Miyazaki só pegou o título emprestado.”

Para o portal japonês Bungei Shunji, Suzuki explicou a decisão: “Já fizemos muitas coisas diferentes para atrair o público — mas desta vez, pensamos que não precisamos disso. Fazer o mesmo de antes é cansativo, então quisemos variar.” Além de novidade, o mistério busca valorizar a experiência das exibições em salas de cinema. Criticando filmes americanos divulgados em excesso, o produtor ainda afirmou: “No fundo, creio que isso seja o que os espectadores realmente querem.”