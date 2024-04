O sucesso gigantesco de ‘Godzilla e Kong’ nas bilheterias pelo mundo

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

A última quinta-feira de março levou aos cinemas um conflito de gigantes com Godzilla e Kong: O Novo Império, nova colaboração entre as criaturas colossais mais famosas do cinema — e a grandiosidade não ficou só nas telas. Entre os dias 28 e 31 de março, o filme dominou as bilheterias brasileiras, arrecadando mais de 12 milhões de reais a partir de 583.290 cadeiras preenchidas, diz a Comscore. Ao redor do globo, o sucesso tampouco foi pequeno: o filme acumulou 194 milhões de dólares ao todo, tornando-se a estreia mais bem sucedida de 2024. Duna: Parte Dois, segundo colocado, teve seu primeiro final de semana avaliado em 178,5 milhões.

Sequência direta de Godzilla vs Kong, o filme é a quinta produção do Monsterverse, universo criado pelo estúdio Legendary Pictures. Na trama, os dois monstrengos do título devem deixar as diferenças de lado e se unir para combater uma criatura maléfica surgida no centro da Terra, que ameaça tanto a existência de ambos quanto a da humanidade. Com a ajuda dos cientistas Ilene (Rebecca Hall), Trapper (Dan Stevens) e Bernie (Brian Tyree Henry), o par amplifica seus poderes — e ainda passam pelo Rio de Janeiro, onde destroem um bocado da cidade maravilhosa.

Em segundo lugar no ranking nacional, outro animal continua a encantar brasileiros: Po, de Kung Fu Panda 4, que atraiu mais de 372.000 espectadores. A lista ainda mantém sucessos como The Chosen e Os Farofeiros 2, confira:

Ranking dos filmes que mais arrecadaram no Brasil (de 28 a 31 de março):

Godzilla e Kong: O Novo Império

Kung Fu Panda 4

Os Farofeitros 2

The Chosen – Os Escolhidos

Duna: Parte Dois

Dois é Demais em Orlando

Instinto Materno

Dona Lurdes – O Filme

Uma Vida – A História de Nicholas Winton

Dias Perfeitos

