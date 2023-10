O impressionante ‘efeito Meghan Markle’ no streaming americano

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Atualizado em 6 out 2023, 15h40 - Publicado em 6 out 2023, 15h39

Por Amanda Capuano Atualizado em 6 out 2023, 15h40 - Publicado em 6 out 2023, 15h39

O impacto de Meghan Markle no streaming continua com tudo nos Estados Unidos. Em uma nova atualização do ranking da Nielsen, o drama jurídico Suits, vivido pela atriz e esposa do Príncipe Harry, apareceu em primeiro entre as séries com mais horas assistidas pela 12ª vez consecutiva, tomando de Ozark o recorde de mais semanas na liderança.

No total, a produção de Markle, disponível lá fora na Netflix e na Peacock, marcou 2,36 bilhões de minutos assistidos entre 4 a 10 de setembro, apenas 4% abaixo da semana anterior. Além de Suits, quatro títulos ultrapassaram a casa do bilhão: o drama Virgin River (1,92 bilhão), a adaptação do anime One Piece (1,39 bilhão), o live-action de A Pequena Sereia (1,37 bilhão) e SWAT (1,04 bilhão).

Suits foi ao ar nos Estados Unidos entre 2011 e 2019. A duquesa de Sussex — que interpreta Rachel Zane, uma poderosa advogada e par amoroso do protagonista — deixou o elenco após a sétima temporada, quando ficou noiva do príncipe Harry. As nove temporadas da série voltaram à Netflix nos Estados Unidos em 17 de junho — curiosamente, mesma data em que foi realizado o primeiro desfile de aniversário do rei Charles III.

Continua após a publicidade

As classificações de streaming da Nielsen cobrem apenas a visualização em aparelhos de televisão dos Estados Unidos e não incluem os minutos assistidos em computadores ou dispositivos móveis.

Publicidade

Siga