Os planos de Meghan Markle para retornar à Hollywood

Cinco anos após se despedir da indústria de entretenimento americana para se casar com o príncipe Harry, Meghan Markle, a duquesa de Sussex, planeja seu retorno à Hollywood. Nesta quinta-feira, 28, a agência WME, responsável por astros como Dwayne Johnson e Serena Williams, divulgou o contrato assinado com a ex-atriz, em que ela se compromete à produção televisiva e cinematográfica, parcerias com marcas e outros empreendimentos — a arte cênica, porém, deve continuar longe de suas prioridades.

O casal trocou a realeza pela Califórnia em 2020. Ambos continuam nos holofotes por meio de aparições públicas, sua empresa beneficente Archewell e relatos de suas experiências — ruins — com a família real. No final do ano passado, Harry lançou a biografia best-seller Spare e, juntos, eles estrelaram a série documental Harry & Meghan, primeiro lançamento de seu acordo multimilionário com a Netflix, que os amarra à plataforma de streaming até 2025 como produtores de filmes e séries documentais, longas-metragens e seriados de ficção e programação infantil.

Com o apoio da agência, Meghan deve preservar o foco de sua carreira filantrópica nas questões que assolam mulheres, mães e jovens garotas. Em entrevista concedida à revista americana Variety, ela declarou que busca “ecoar amor em seus projetos”: “Eu e meu marido enxergamos muitas coisas através de nossa história de amor. Acredito que seja a isso que pessoas ao redor do mundo tenham se conectado, especialmente com nosso casamento. As pessoas amam o amor”. Além do conteúdo sério, porém, ela planeja produzir obras descontraídas, “como uma boa comédia romântica, sinto muita falta delas”.

Seu mais recente projeto foi o seriado da Netflix Líderes que Inspiram, que explora em três episódios as histórias de figuras icônicas da sociedade global, como Nelson Mandela e Greta Thunberg. Já Harry & Meghan é a série documental de mais sucesso da história da plataforma, assistida por mais de 81 milhões de minutos apenas em sua semana de estreia.