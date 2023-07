‘O Exorcista’: trailer revela volta do terror que traumatizou uma geração

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Há 50 anos, O Exorcista de William Friedkin primeiro chegou aos cinemas e logo aterrorizou uma geração com a possessão da jovem Regan (Linda Blair) pelo demônio Pazuzu, combatido arduamente pelo padre Damien Karras (Jason Miller). Agora, quatro sequências e um seriado depois, a franquia volta aos cinemas via O Exorcista: O Devoto, com estreia marcada para 12 de outubro nos cinemas nacionais. Com o retorno de Ellen Burstyn (Chris, mãe de Regan) aos papel original, o longa teve suas primeiras imagens divulgadas na tarde desta terça-feira, 25, por meio de um trailer de três minutos.

Dirigido por David Gordon Green, responsável pela mais recente trilogia do assassino Michael Myers, Halloween, o filme é protagonizado por Leslie Odom Jr., que dá vida a Victor Fielding, pai solteiro desde a morte de sua esposa em um terremoto no Haiti. Após sua filha, Angela (Lidya Jewett), e uma amiga, Katherine (Olivia Marcum), se perderem na floresta, ele passa a ser perturbado por mudanças no comportamento das meninas, que logo revelam estar possuídas. Buscando por respostas, ele recorre à ajuda de alguém experiente, Chris MacNeil (Burstyn), que o auxiliará em um grandioso e desafiador processo de exorcismo muito diferente do anterior.

O Devoto é a primeira sequência direta de O Exorcista desde Domínio: Prequela do Exorcista, de Paul Schrader, e, caso os rumores se confirmem, será o primeiro filme desde o original a reunir a dupla de mãe e filha em continuidade da história de 1973. Em março, Blair foi vista filmando poucas diárias para o longa, o que indica uma participação pequena — por hora, ela continua creditada apenas como “orientadora” à equipe criativa.

