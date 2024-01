O estúdio que derrubou o reinado da Disney nos cinemas

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

A Universal Pictures liderou a bilheteria de 2023, encerrando o reinado da Disney que durava desde 2016. A responsável pelo feito foi uma lista de 24 produções, incluindo Super Mario Bros, Oppenheimer e M3GAN, que arrecadou 4,907 bilhões de dólares em ingressos globalmente. A Disney ficou em segundo, com 4,827 bilhões de dólares.

Derrubada do topo pela rival, a gigante do entretenimento atribuiu a diferença de 40 milhões de dólares ao fato de ter lançado menos produções: no total, dezessete filmes do estúdio chegaram aos cinemas em 2023, com títulos como Guardiões da Galáxia Vol. 3, Indiana Jones e o Mostrador do Destino e A Pequena Sereia. O comunicado também destacou que quatro dos dez filmes com maior bilheteria global são da Disney, número maior do que o dos concorrentes, mas não o suficiente para mantê-la em primeiro.

A gigante do entretenimento também não teve nenhum filme no pódio das maiores bilheterias do ano – os líderes foram Barbie (US$ 1,4 bilhão), da Warner, Super Mario Bros (US$ 1,3 bilhão) e Oppenheimer (US$ 950 milhões), ambos da Universal, e nenhum de seus títulos chegaram a marca do bilhão, decepção que não acontecia desde 2024 (com exceção dos anos atingidos pela pandemia, 2020 e 2021).

Apesar de seguir como uma potência de bilheteria, a queda da Disney é um sinal da desaceleração de seus grandes sucessos, em especial do Universo Marvel, que costumava colocar a empresa na liderança com facilidade. Entre as produções da MCU. Guardiões da Galáxia Vol. 3 se destacou com 845 milhões de dólares, mas filmes como Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania e The Marvels ficaram abaixo das expectativas, dificultando o monopólio da empresa nos cinemas.

