O efeito inusitado – e macabro – da febre cor-de-rosa de ‘Barbie’

O filme Barbie estreou nos cinemas acompanhado de uma verdadeira febre cor-de-rosa: como parte de uma empenhada campanha de marketing da Mattel e da Warner Bros., foram licenciados inúmeros produtos com a imagem da boneca para diversas marcas ao redor do mundo. Evidentemente, nem todos os artigos que pegaram carona no sucesso são oficiais — a exemplo da pizzaria do interior da Paraíba que investiu em um sabor para lá de colorido, estampando Margot Robbie na tampa da caixa. Em El Salvador, o efeito da barbiemania foi bem mais inusitado (e macabro). Conforme reportou a agência Associated Press, uma casa funerária do país passou a oferecer caixões cor-de-rosa com figuras da boneca fixadas no forro.

Os caixões personalizados são uma aposta da Funerales Alfa y Omega, localizada na cidade Ahuachapán, perto da fronteira com a Guatemala. O proprietário Isaac Villegas contou à agência que a versão já era comercializada mesmo antes do filme, mas a forte comoção pela boneca que se espalhou pela América Latina o motivou a oferecer opções com imagens da boneca na parte interna, além de estrelinhas brancas. O esforço compensou: segundo Villegas, dez caixões da Barbie haviam sido vendidos até 4 de agosto, como parte de uma promoção — de acordo com a reportagem, muitos salvadorenhos costumam comprar um pacote pré-pago para enterro futuro. “Vamos ter mais caixões rosa, porque as pessoas estão pedindo por isso”, disse Villegas. A Alfa y Omega não foi a única: a funerária Olivares, em Durán, El Salvador, fez propaganda de seu caixão rosa com o slogan “para que você possa descansar como uma Barbie”. O vídeo fez sucesso no TikTok:

Barbie já refletiu de forma macabra em outros momentos no continente. Em Lima, no Peru, por exemplo, manifestantes anti-governo vestiram duas mulheres de rosa e as colocaram em caixas gigantes de Barbie, como no filme, na praça principal da cidade. O protesto, que aconteceu no mês de julho, se posicionava contra a presidente Dina Boluarte: durante sua liderança, a polícia tem frequentemente entrado em confronto com manifestantes. Já no México, uma integrante do movimento que busca 112 000 pessoas desaparecidas no país passou a costurar roupinhas para criar uma Barbie customizada com o tema “Madre Buscadora”. Trata-se de uma referência às mães voluntárias que procuram túmulos que possam conter os corpos e restos mortais de seus filhos, largados em terrenos isolados. O objetivo era divulgar a situação dessas mulheres, desamparadas pelas autoridades e pela polícia.

