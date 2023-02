O drama de saúde que ameaça a carreira de uma grande atriz inglesa

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

A atriz inglesa Judi Dench falou recentemente sobre o problema de visão que enfrenta há anos e que, agora, começou a afetar seu trabalho no cinema. Em uma entrevista ao programa The Graham Norton Show, Dench revelou que a condição de saúde fez com que a leitura dos scripts se transformasse em uma tarefa impossível. “Costumava ser muito fácil para mim aprender as falas e decorá-las”, relembrou. “Como tenho memória fotográfica, agora preciso encontrar uma máquina que não apenas me ensine minhas falas, mas também me diga onde elas aparecem na página”, explicou.

Dench, de 88 anos, sofre desde 2012 com um quadro de degeneração macular relacionada à idade, uma condição que geralmente se inicia na faixa dos 50 e 60 anos e causa perda progressiva de visão. Em 2019, a condição obrigou a atriz a abandonar o volante, o que ela descreveu como um dos momentos mais traumáticos de sua vida. “Foi absolutamente terrível. Mas sei que vou matar alguém se me sentar ao volante de um carro agora”, disse na época.

Em uma outra entrevista recente, a inglesa, que estrelou Belfast em 2021 e Allelujah no ano passado, confirmou que tem feito poucos papéis por causa da dificuldade de visão, mas negou que tenha planos para abandonar o cinema. “Não quero me aposentar. Não estou fazendo muita coisa no momento porque não consigo enxergar”, disse ela.