‘O Astronauta’: Adam Sandler fica sério em novo drama de sci-fi da Netflix

Acostumado a estrelar filmes de comédia pastelão, Adam Sandler surge melancólico no trailer de O Astronauta, novo filme dramático e de ficção científica da Netflix. A plataforma lançou o trailer oficial da produção nesta terça-feira, 16. Na história, o astronauta Jakub (Sandler) está isolado no espaço há 189 dias em uma missão espacial. Ele sente que seu casamento com Lenka (Carey Mulligan) está ruindo por causa do tempo longo que estão separados, até que ele descobre a existência de uma aranha gigantesca chamada Hanuš (dublada pelo ator Paul Dano), que vivia escondida na nave. A criatura misteriosa — que o protagonista não sabe dizer se é real ou invenção de sua cabeça — passa a ajudá-lo emocionalmente em uma jornada de autoconhecimento no meio do sistema solar. Dirigido por Johan Renck — diretor de Chernobyl, da HBO –, o filme é baseado no livro de romance Spaceman of Bohemia (2017), do autor tcheco Jaroslav Kalfař.

Escrito por Colby Day, O Astronauta é previsto para estrear no Festival de Cinema de Berlim no próximo mês e entra em cartaz em cinemas selecionados em 23 de fevereiro. O longa chega à plataforma da Netflix somente em 1º de março. O elenco também conta com Kunal Nayyar, Lena Olin e Isabella Rossellini. O filme é produzido por Channing Tatum, Reid Carolin, Peter Kiernan, Michael Parets, Tim Headington, Lia Buman e Max Silva. Ben Ormand, Johan Renck e Barry Bernardi assinam a produção-executiva.

Adam Sandler também é estrela de filmes como Click, Como Se Fosse a Primeira Vez, Esposa de Mentirinha, Gente Grande, Você Não Tá Convidada pro Meu Bat Mitzvá! e Mistério no Mediterrâneo.

