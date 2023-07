O apoio de Sasha Meneghel ao filme da amiga Bruna Marquezine

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Enquanto a greve dos atores toma conta de Hollywood, afetando novas produções e a divulgação daquelas que já foram concluídas, a modelo Sasha Meneghel decidiu ajudar a amiga de longa data Bruna Marquezine, que estrela o filme de super-herói Besouro Azul, da DC Comics, em seu primeiro papel internacional. Durante sua participação no último Domingão com Huck, dedicado a homenagear Xuxa neste domingo, 23, Sasha vestiu um modelito azul — e usou a oportunidade para promover o trabalho de Bruna. “Aproveitando esse look azul… Só para falar: Blue Beetle, 17 de agosto nos cinemas”, escreveu a modelo em um story publicado em seu Instagram.

No início do mês, Sasha já havia recorrido à rede social para incentivar a propaganda do longa pelos fãs brasileiros. “Pra quem não tá entendendo, o sindicato dos atores de Hollywood entrou em greve. Com isso, nenhuma divulgação de Besouro Azul pode acontecer. Nem de forma digital por parte do elenco”, escreveu. “Mas a gente pode divulgar, você pode ajudar também e o Brasil pode fazer história de bilheteria com esse filme”, completou a modelo.

Besouro Azul, que estreia em 17 de agosto no Brasil, integra a lista de produções afetadas pela greve, oficializada em 14 de julho. Durante a paralisação, os atores não participam de eventos públicos nem de coletivas de imprensa. Bruna Marquezine, que interpreta Jenny Kord no longa, se juntou aos colegas americanos. “Estarei sempre ao lado de iniciativas que lutem pelo progresso da comunidade artística, seja no meu país ou no exterior”, escreveu a brasileira nas redes sociais. “O apoio dos fãs será fundamental para trazer a visibilidade e o reconhecimento que Besouro Azul merece”, pediu a atriz.

