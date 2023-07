Greve em Hollywood: 5 produções que escaparam da paralisação

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

A greve de roteiristas e atores segue a todo o vapor em Hollywood, mas nem todas as produções serão interrompidas. Nesta quarta-feira, 19, o SAG-AFTRA, sindicato que representa 160 000 atores nos Estados Unidos, autorizou que 39 produções independentes, sem ligação com os grandes estúdios e streamings, continuem suas gravações durante a greve.

Em uma coletiva na terça-feira, Duncan Crabtree-Irelan, diretor-executivo do sindicato, disse que os atores estão sendo encorajados a participar de produções independentes. Isso porque, se seguirem em frente nos termos do sindicato, as produções enfraqueceriam o argumento dos estúdios de que as reivindicações dos atores são irreais.

Confira a seguir 5 produções:

Mother Marry

Dirigido por David Lowery, o filme da A24 será protagonizado pela dupla Anne Hathaway e Michaela Coel. A obra marca o retorno do diretor David Lowery ao estúdio e será um “melodrama pop épico” que acompanha o relacionamento de uma estrela da música (Hathaway) com sua estilista (Coel).

Death of a Unicorn

Também da A24, o longa é uma comédia de humor negro que acompanha a jornada incomum de um pai e sua filha, ao descobrirem um unicórnio real. Com direção e roteiro de Alex Scharfman, o filme começará a ser filmado em breve na Hungria e terá Paul Rudd e Jenna Ortega como protagonistas.

The Rivals of Amziah King

Estrelado por Matthew McConaughey, o thriller criminal é ambientado em Oklahoma, no sul dos Estados Unidos. Detalhes sobre o enredo não foram divulgados, mas Andrew Patterson assina roteiro e direção.

Flight Risk

Marcando o retorno de Mel Gibson ao posto de diretor, o filme terá Mark Wahlberg como protagonista. Na trama, Wahlberg viverá um piloto que enfrenta uma tentativa de fuga enquanto transporta um criminoso perigoso para julgamento.

The Chosen

A produção sustentada por um financiamento coletivo foi criada por Dallas Jenkins, a partir de um curta-metragem autoral. A trama conta a história de Jesus Cristo com uma pegada pop.

