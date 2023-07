Greve em Hollywood: a ideia do astro de ‘Hulk’ para combater bilionários

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Em meio à greve dos atores e roteiristas de Hollywood, o ator Mark Ruffalo, intérprete do super-herói Hulk do universo da Marvel, incentivou os colegas a trabalharem com cinema independente como uma forma de combater o monopólio dos grandes estúdios e streamings. “Fazemos o que fazemos. Criamos ótimos conteúdos e eles podem comprar, ou fazemos isso nós mesmos e dividimos as vendas. Eles criaram um império de bilionários e acreditam que não temos mais valor“, escreveu o artista no Twitter. Ruffalo ainda comentou que uma forma de fortalecer o movimento e a categoria é ser solidário com projetos independentes. “Os estúdios não têm concorrência – isso vai mudar essa situação. Compartilhem lucros. Se o projeto vai bem, todos vão bem”, completou.

Desde a última sexta-feira, 17, os atores de Hollywood se juntaram aos roteiristas na greve que reivindica mudanças nos direitos e remunerações trabalhistas das categorias. Puxada pelo SAG-AFTRA, sindicato que representa mais de 160.000 atores, e pelo WGA, que reúne os roteiristas, a greve, entre outras coisas, demanda principalmente que os profissionais sejam melhor remunerados pelos trabalhos exibidos em plataformas de streaming, uma regulamentação mais rígida sobre o uso de inteligência artificial na indústria e maiores normas de segurança e garantia em contratos de trabalho.

Além de Ruffalo, entre os nomes de peso que já demonstraram apoio à paralisação estão nomes como George Clooney, Jessica Chastain, Jamie Lee Curtis, Jason Sudeikis e a estrela de Barbie, Margot Robbie. Na sexta também, o elenco de Oppenheimer, que inclui Cillian Murphy e Florence Pugh, deixou o tapete vermelho da première pouco antes do anúncio da greve, para se preparar para a paralisação.

Essa é a primeira vez desde 1960 que os dois sindicatos cruzam os braços ao mesmo tempo. Desde que os roteiristas interromperam as atividades, no dia 1º de maio, uma série de produções foi congelada, o que deve acarretar em atrasos em lançamentos e novas temporadas. Com os atores no jogo, a publicidade é afetada de imediato. Isso porque uma das regras da greve é que as estrelas não podem comparecer a eventos de lançamento e divulgação.

