O apoio de Bruna Marquezine à greve dos atores em Hollywood

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Os atores de Hollywood estão oficialmente em greve a partir desta sexta-feira, 14. Escalada para interpretar Jenny Kord na superprodução Besouro Azul, da DC, Bruna Marquezine demonstrou apoio à paralisação dos colegas americanos. “Estarei sempre ao lado de iniciativas que lutem pelo progresso da comunidade artística, seja no meu país ou no exterior”, escreveu a brasileira nas redes sociais.

Marcado para chegar aos cinemas no dia 17 de agosto, a produção deve ter a divulgação afetada pela greve, já que os atores não participam de eventos públicos durante a paralisação nem de coletivas de imprensa. “O apoio dos fãs será fundamental para trazer a visibilidade e o reconhecimento que Besouro Azul merece”, escreveu a atriz na publicação, complementando que será sempre grata à “família Besouro Azul“.

A greve dos atores foi aprovada por unanimidade pelo conselho nacional do SAG (Screen Actors Guild) nesta quinta-feira, 13. O sindicato estava há semanas em negociação com estúdios e streamings, mas nenhum acordo foi fechado. Com isso, os atores se juntam aos roteiristas, que estão de braços cruzados desde 1º de maio. Em meio ao avanço do streaming na indústria, e as mudanças propiciadas pela tecnologia, as categorias reivindicam, entre outras coisas, melhores remunerações, distribuição dos ganhos residuais e regulamentação do uso da inteligência artificial.

Continua após a publicidade

Siga