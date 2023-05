Sua série favorita será afetada pela greve em Hollywood? Veja o que muda

Desde o dia 2 de maio, os roteiristas de Hollywood estão em greve reivindicando melhores condições de trabalho na era do streaming. A última paralisação da categoria durou cem dias, e aconteceu entre novembro de 2007 e fevereiro de 2008. Na época, com a televisão ainda dominante, várias séries foram interrompidas no meio da exibição e temporadas foram encurtadas. Agora, com a paralisação nas primeiras semanas, e sem prazo para o retorno das atividades, os primeiros impactos começam a aparecer, mas tudo depende da duração da greve. Confira a seguir o que muda em algumas produções:

Talk shows suspensos

A primeira leva de programas afetados pela paralização dos roteiristas são os talk-shows americanos, que ainda seguem a lógica televisiva. Sem os escritores para roteirizar as piadas, programas como Jimmy Kimmel Live, da ABC, The Late Show, da CBS, e Tonight e Late Night, congelaram a produção e estão exibindo reprises.

Seguem normalmente… mas nem tanto

As séries já roteirizadas, em tese, não devem sofrer atrasos por causa da greve, mas alguns impactos podem ser sentidos na qualidade. A segundo temporada de A Casa do Dragão, por exemplo, seguirá com as gravações, mas sem novas revisões de roteiro. No caso de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder, as gravações também não serão interrompidas, mas acontecerão sem o trabalho dos produtores executivos JD Payne e Patrick McKay. Good Omens é outra série cuja segunda temporada pode ser impactada indiretamente — o criador Neil Gaiman informou que a nova leva de episódios está pronta, mas que ele está em greve e talvez não faça a divulgação planejada.

Suspensas e com possíveis atrasos

A maioria das séries que ainda estavam no estágio inicial de produção, com episódios ainda sendo escritos, suspenderam os trabalhos por completo. Criadores de Stranger Things, os irmãos Duffers declararam que o trabalho dos roteiristas não termina quando as filmagens começam, e que a produção da última temporada “está suspensa até que um acordo justo seja alcançado”. A produção da sexta temporada de Cobra Kai também está suspensa. Já os roteiros da terceira temporada de Abbott Elementary começariam a ser escritos no dia 2 de maio, quando a greve começou. Com isso, a criadora Brittani Nichols disse que a produção pode atrasar e até ter a quantidade de episódios reduzida, dependendo do quanto durar a paralisação. É o mesmo caso de Yellowjackets, que havia começado a roteirizar a terceira temporada um dia antes do início da greve, e agora está com os trabalhos suspensos. O novo spin-off de Game of Thrones, O Cavaleiro dos Sete Reinos: O Cavaleiro Hedge, também estava no início da produção e acabou suspenso durante a greve. As comédias adultas American Dad e Family Guy e as produções da Marvel Andor e Blade também foram interrompidas.

Possivelmente Encurtadas

As gravações da quarta temporada da série Evil, do Paramount+, foram encerradas mais cedo depois de serem interrompidas por protestos grevistas e também pela saída de um membro do elenco por motivos pessoais. Não se sabe, exatamente, se a produção será de fato encurtada, mas é uma possibilidade. O caso é o mesmo de Família Upshaw, da Netflix, que gravou 10 dos 12 episódios encomendados para a quarta parte da produção. Em entrevista à Variety, a produtora Wanda Sykes disse que os episódios prontos devem sair no dia 17 de agosto. Os demais dependem do desenrolar da greve.