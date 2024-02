Nosso Lar 3? O que esperar do futuro da franquia espírita

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Em cartaz nos cinemas, o filme Nosso Lar 2 pode ter uma sequência e até uma série no streaming — se depender de Renato Prieto e Wagner de Assis, protagonista e diretor, respectivamente, do longa espírita. O primeiro filme baseado em Os Mensageiros, livro de Chico Xavier (1910-2002) — que teria psicografado um espírito chamado André Luiz –, foi lançado em 2010 e segue a jornada espiritual de André Luiz — interpretado por Prieto –, um médico que passa por um despertar depois de sua morte. Na sequência, o mensageiro Aniceto (Edson Celulari) é um espírito de luz que habita a cidade espiritual de Nosso Lar e é enviado à Terra junto de André e demais companheiros em uma tarefa importante: salvar projetos de vida de espíritos que reencarnaram com missões honrosas, mas que estão prestes a fracassar.

Nosso Lar arrecadou 31 milhões de reais no período de exibição, em 2010, tornando-se um fenômeno nacional. Já Nosso Lar 2 já arrastou 1 milhão de espectadores em duas semanas nos cinemas — tendo a melhor estreia de um longa nacional desde 2002, com mais de 546.000 cadeiras preenchidas em seu primeiro final de semana em cartaz. Em entrevista a VEJA, Renato Prieto e Wagner de Assis falaram sobre o desejo de dar continuidade ao universo sobre o pós-vida. “É uma história que deve render um terceiro filme e até uma série no futuro, vamos ver. O cinema espírita veio para ficar”, definiu o ator.

“É muito bacana ter essa possibilidade de poder fazer trabalhos desse gênero. Temos vontade de fazer o Nosso Lar 3, o quarto e o quinto. É uma franquia com muito potencial. O trabalho é direcionado absolutamente para que a gente continue contando com esse material do Chico Xavier, que é um material inédito no mundo. Não tem um outro tipo Xavier na história da humanidade, não tem livros produzidos da forma como Chico produziu em lugar algum. Pelo menos é o que sabemos. Então, nada mais natural do que nós, contadores de histórias, nos debruçarmos sobre esse conteúdo com todo respeito e entendimento possível para contar essas histórias no audiovisual nas telas de cinemas”, explicou Assis.

