Na trilha de ‘Não! Não Olhe!’: 5 filmes sobre os temidos alienígenas

Três anos após o lançamento de Nós, seu último filme, em 2019, Jordan Peele retorna aos cinemas com o aguardado Não! Não Olhe!. O diretor, conhecido pelas histórias de horror criativas e pelos comentários sociais certeiros, agora decidiu explorar o misterioso universo dos alienígenas. Confira cinco boas produções que também envolvem extraterrestres para assistir no streaming:

Alien – O 8º Passageiro

Onde: Star+

Clássico do terror e da ficção científica, dirigido por Ridley Scott, o filme foi responsável por apresentar ao público uma das maiores heroínas da carreira de Sigourney Weaver — a tenente Ripley. Em Alien – O 8º Passageiro, uma nave espacial recebe sinais de um asteroide e decide investigá-lo. Durante a estranha averiguação, um dos tripulantes é atacado por um bicho misterioso. Longe de ser um caso isolado, o homem acaba levando dentro de si, sem saber, o embrião de um alienígena para dentro da nave.

Marte Ataca!

Onde: HBO Max

Provando que história de alienígenas não precisam ser necessariamente assustadoras, Marte Ataca! abraça sem receios a comédia. O longa, dirigido pelo excêntrico Tim Burton, acompanha a invasão de marcianos ao planeta Terra, que chegam destruindo tudo que encontram pelo caminho. A trama tem como protagonista o presidente dos Estados Unidos, interpretado pelo ótimo Jack Nicholson, que precisa tomar uma atitude para evitar que a raça humana seja completamente extinta.

Vida

Onde: Star+

Em uma estação espacial, seis cientistas de nacionalidades distintas estudam, há anos, amostras do solo de Marte. Certo dia, eles recebem um punhado de terra contendo um ser unicelular — o primeiro sinal de vida fora da Terra. A situação se transforma em um filme de terror quando o alienígena cresce e começa a matar qualquer coisa que respire. Protagonizado por Jake Gyllenhaal, Vida é um horror espacial claustrofóbico e visual. Os astronautas estão presos no meio do espaço e não tem para onde correr.

Guerra dos Mundos

Onde: Amazon Prime Video

Divorciado, Ray Ferrier, interpretado por Tom Cruise, não gosta muito de ser pai. Ele trabalha nas docas e cuida dos dois filhos raramente, quando recebe visitas. Pouco tempo depois das crianças irem visitar o pai, a Terra é invadida por alienígenas. Ray, então, precisa proteger os filhos. Além dos elementos claros de ficção científica, a história tem como mote discussões acerca da família. A produção é inspirada no livro homônimo escritor por H. G. Wells.

A Chegada

Onde: Star+

De maneira misteriosa, vários lugares da Terra são marcados por sinais e objetos misteriosos que vieram de fora do planeta. Com o objetivo de desvendar as intenções por trás dos alienígenas, os militares responsáveis pela operação convocam a linguista Louise Banks (Amy Adams), para ajudar. Dirigido por Dennis Villeneuve, de Duna, a produção faz um mergulho profundo nas relações humanas e a importância da linguagem.