Morre Gina Lollobrigida, musa do cinema italiano, aos 95 anos

A atriz italiana Gina Lollobrigida morreu aos 95 anos, noticiou nesta segunda-feira, 16, o jornal Corriere della Sera. Musa do cinema europeu, Gina atuou em diversos filmes da Itália e também em Hollywood, especialmente entre os anos 1950 e 60. Entre seus principais trabalhos estão clássicos como O Corcunda de Notre Dame (1956), Salomão e a Rainha de Sabá (1959), Trapézio (1956) e Quando Setembro Vier (1961).

Considerada uma das mulheres mais bonitas do mundo, Gina começou a carreira na adolescência como modelo e ficou em terceiro lugar no concurso de Miss Itália de 1947. Na época, ela já almejava a carreira de atriz. Começou fazendo pontas e figurações em produções locais até ganhar espaço e chegar ao protagonismo. Em 1953, alcançou projeção mundial com Pão, Amor e Fantasia, comédia indicada ao Oscar, com o renomado cineasta Vittorio De Sica (1901-1974) no elenco, seguido por O Diabo Riu por Último, filme com o galã americano Humphrey Bogart. Dali em diante, a carreira de Gina, chamada na Itália de “la Lollo”, deslanchou. Atuou ao lado de grandes nomes do cinema mundial, como Burt Lancaster, Tony Curtis e Tyrone Power.

Nos anos 1970, após duas décadas de um ritmo frenético de trabalho como atriz, Gina se envolveu com outra arte: o fotojornalismo. Publicou coletâneas de imagens e realizou entrevistas com personalidades mundiais, de Grace Kelly a Fidel Castro. Chegou a tentar carreira política, sem sucesso. Seus últimos trabalhos como atriz datam dos anos 1990, especialmente em séries de TV.