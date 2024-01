Mickey Mouse vira assassino sangrento após cair em domínio público

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

O desenho original do Mickey, de 1928, caiu em domínio público nos Estados Unidos nesta segunda-feira, 1º de janeiro de 2024 — e versões inusitadas do ratinho da Disney já começam a surgir. Acaba de chegar ao YouTube o trailer do terror slasher Mickey’s Mouse Trap (A Armadilha de Mickey Mouse, em tradução livre), ainda sem data de estreia. No vídeo perturbador, um assassino sanguinário persegue e mata jovens vestindo uma máscara do personagem.

Na mesma leva de produções, um novo jogo de terror inspirado no Mickey foi lançado na segunda-feira. Batizado de Infestation 88, o terror de sobrevivência acompanha exterminadores durante um surto de vermes que se transforma em um cenário perturbador. No início do trailer, um enorme Mickey ensanguentado aparece na tela, enquanto ratos correm ao seu redor. Na descrição do jogo, diz que os jogadores – que assumem o papel de exterminadores – precisam combater “infestações misteriosas causadas por versões distorcidas de personagens clássicos e lendas urbanas”.

Personagem mais famoso criado por Walt Disney (1901-1966), Mickey Mouse entrou em domínio público junto a sua namorada, Minnie. Isso significa que, pela primeira vez na história, outros artistas fora das empresas Disney — até então detentora exclusiva dos direitos de imagem dos personagens — podem criar novas histórias com as primeiras versões de Mickey e Minnie. Entretanto, só está liberada a figura em preto e branco de O Vapor Willie, de 1928, que não conta com as clássicas luvas brancas.

Continua após a publicidade

Em comunicado oficial, a Disney alegou que pretende continuar protegendo os direitos sobre as versões mais modernas de Mickey e Minnie. “Desde a primeira aparição do Mickey Mouse, no curta O Vapor Willie, de 1928, as pessoas associam o personagem com as histórias, as experiências e a autenticidade de produtos da Disney. Isso não vai mudar quando O Vapor Willie entrar em domínio público. Nós iremos, claro, continuar protegendo nossos direitos em versões mais modernas do Mickey Mouse e outros trabalhos que permanecem sujeitos a direitos autorais, e trabalharemos para nos proteger contra a confusão do consumidor causada pelo uso não autorizado do Mickey e de nossos outros personagens icônicos”, diz a nota divulgada na imprensa internacional.

No Brasil, a legislação vigente assegura à Disney a exclusividade de Mickey até 2036. De acordo com a lei 9.610/98, que regulamente os direitos autorais, o direito exclusivo sobre uma obra se encerra a partir do primeiro ano após 70 anos da morte do autor. Como Walt Disney morreu em 1966, seu uso no país estará permitido somente daqui doze anos.