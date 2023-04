Matthew McConaughey revela teoria: ele pode ser irmão de Woody Harrelson

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Matthew McConaughey e Woody Harrelson são amigos de longa data. A dupla hollywodiana já havia contracenado em dois filmes antes de concorrerem ao Emmy por seus papéis em True Detective; agora, vão estrelar a série de comédia da Apple TV+ Brother From Another Mother. O trocadilho do título, que se traduz como “Irmão de Outra Mãe” em português, não é mera coincidência: em um novo episódio do podcast da apresentadora Kelly Ripa, McConaughey revelou a suspeita de que Harrelson seja seu irmão biológico. A teoria parte de um diálogo misterioso tido anos atrás em uma viagem para a Grécia, quando a mãe dele disse para Harrelson que conhecia seu pai — com ênfase no verbo, como quem revela um segredo. “Todos estavam cientes das reticências que minha mãe deixou depois de ‘conhecia’. Era um conhecia carregado”, contou o ator.

“Onde eu começo e onde ele termina e onde ele começa e eu termino sempre foi uma linha obscura, e isso faz parte do nosso bromance”, disse McConaughey sobre Harrelson. “Meus filhos o chamam de tio Woody, os filhos dele me chamam de tio Matthew. Se você vê fotos nossas, e minha família pensa que muitas fotos dele sou eu, e a família dele pensa que muitas fotos minhas são dele.” A insinuação de que existiu intimidade entre os pais dos atores deixou uma pulga atrás da orelha, levando os amigos a bisbilhotar o passado dos familiares: “Fizemos algumas contas e descobrimos que o pai dele estava de licença ao mesmo tempo que minha mãe e meu pai estavam em seu segundo divórcio”, explicou o ator. “Há recibos de lugares no oeste do Texas, onde pode ter havido uma reunião, ou um encontro, um momento ‘conhecia'”.

A dupla agora considera fazer um teste de DNA — para McConaughey, é simples, mas para Harrelson, nem tanto. “É um pouco mais difícil para mim porque ele está me pedindo para me arriscar, algo como ‘Espere um minuto, você está tentando me dizer que meu pai pode não ser meu pai após 53 anos acreditando nisso?’ Eu tenho um pouco mais em risco!”, ponderou.