Margot Robbie revela atitude ousada para entrar em filme de Tarantino

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Mesmo com filmes de sucesso no currículo, Margot Robbie enfrentou inseguranças sobre ser ou não uma boa atriz. Demorou para que ela tomasse uma atitude ousada para realizar um sonho: trabalhar com Quentin Tarantino. Durante um evento do BAFTA, realizado nesta semana, a interprete de Arlequina contou que só se enxergou como uma boa atriz após protagonizar o filme biográfico Eu, Tonya, no qual interpretou a ex-patinadora artística Tonya Harding. “Foi a primeira vez que eu assisti a um filme meu e pensei: ‘Ok, sou uma boa atriz'”, contou sobre o papel que lhe rendeu uma indicação ao Oscar em 2018.

A constatação lhe deu uma coragem inédita: Robbie telefonou para ninguém menos que Tarantino e revelou que queria muito trabalhar com ele. “Senti que era boa o bastante para tentar contato com meus ídolos, o que incluiu uma ligação para Quentin Tarantino. Trabalhar com ele era uma das coisas que eu queria fazer antes de morrer.” O sonho da atriz tornou-se realidade quando ela foi escolhida pelo cineasta para interpretar Sharon Tate no filme de 2019 Era Uma Vez Em… Hollywood, ao lado de Leonardo DiCaprio e Brad Pitt. Com a carreira em ascensão, Robbie poderá ser vista ano que vem em Babylon, novo filme do diretor de La La Land, e no tão aguardado live-action da Barbie.