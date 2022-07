Instagramável e nostálgica, ‘Mundo Pixar’ entrega imersão detalhista

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Na era das redes sociais, ambientes “instagramáveis” se tornaram favoritos do público: para além do conteúdo, a possibilidade de fazer fotos em cenários esteticamente deslumbrantes tem apelo entre as gerações obcecadas por “likes”. Seguindo essa tendência, abre nesta quarta-feira, 20, a exposição Mundo Pixar, no shopping Eldorado, em São Paulo. O evento, realizado até 23 de outubro, é um balde cheio de nostalgia para os fãs dos filmes do estúdio, dos mais jovens aos mais velhos – e promete uma experiência imersiva pelas histórias já bem conhecidas pelos amantes das animações.

Up – Altas Aventuras, Monstros S.A., Toy Story, Lightyear, Divertida Mente, Ratatouille, Soul, Os Incríveis, Carros e Procurando Nemo são os longas selecionados para os espaços temáticos realistas, onde fotos divertidas podem ser feitas ao lado de estátuas de personagens e cenários queridos, com gigantografias e objetos 3D. Dentre os ambientes recheados de detalhes encantadores, estão a aconchegante sala da casa de Carl e Ellie, de Up; o icônico quarto de Andy, de Toy Story (onde o visitante se sente do tamanho de um brinquedo, diante dos móveis em escala enorme); e o fundo do mar, vibrante e colorido, do universo de Procurando Nemo. Também é possível interagir com alguns ambientes em uma experiência de realidade aumentada, através do aplicativo para celular disponível para download na Apple Store e Google Play.

Em entrevista a VEJA, os executivos da Disney Felipe Almeida e José Franco ressaltaram que trata-se de um evento idealizado 100% pelo time brasileiro e aprovado diretamente com a Pixar. “Cada sala traz uma experiência diferente, que vai ser mágica e única para todo mundo”, diz Almeida. “A nossa intenção é que o visitante se sinta como parte das histórias da Pixar, é muito mais do que uma exposição instagramável”, acrescenta Franco. Com 2.800 metros quadrados de área total, é o maior evento da Pixar já realizado no mundo. No fim da exposição, uma loja do Mercado Livre com produtos licenciados da marca permite que o público leve uma lembrança de seus filmes preferidos para casa.

Segundo José Franco, a concepção do evento teve início antes da pandemia, que pausou a execução do projeto. Por outro lado, o período permitiu que o conceito da exposição fosse planejado com o máximo de cuidado possível. “O desafio inicial foi apresentar a ideia para a Pixar, e desde o primeiro momento a reação do lado de lá foi maravilhosa”, conta. “Então, vieram outras dificuldades: como transformar uma cena de um filme, através da visualização de um frame, em uma experiência rica?”

É difícil resistir e não posar ao lado da porta do quarto de Boo, de Monstros S.A., ou diante ao painel de controle da mente da menina Riley, de Divertida Mente. Justamente, não se aproximar dos objetos para fazer um registro parece não fazer a jornada valer a pena. Embora algumas das salas deixem a desejar, como a do tão adorado ratinho cozinheiro Ratatouille, outras emocionam, como o tocante mundo das almas de Soul. O fator nostalgia é forte na Mundo Pixar e, apesar de ser um evento concebido para os públicos de todas as faixas etárias, é possível que os adultos se empolguem mais do que as crianças. Ainda assim, ver Buzz Lightyear ou Relâmpago McQueen em tamanho real deve acelerar o coração dos pequenos.

O caráter imersivo da exposição, em uma versão mais pop, acompanha a tendência de outros grandes eventos que vêm acontecendo no país também em 2022, como Beyond Van Gogh e Portinari Para Todos. “Essas exposições mostram que há de fato uma propensão no mercado, mas a nossa experiência no Mundo Pixar é um tipo de imersão completamente diferente das outras”, pensa Almeida. “A gente sempre quis pensar em uma experiência física para uma marca tão forte quanto a Pixar. Esses eventos nos deram a garantia de que estávamos indo no caminho certo. Depois da pandemia, as pessoas estão carentes de coisas físicas, do contato”, analisa Franco.

Local: Área externa do Shopping Eldorado (Av. Rebouças, 3970 – Pinheiros, São Paulo – SP)

Data: 20 de julho a 23 de outubro

Visitação: de terça a quinta-feira, das 10h às 20h50 (entrada para o último circuito às 19h); e de sexta a domingo (incluindo feriados), das 10h às 22h50 (entrada para o último circuito às 21h)

Ingressos: R$ 60 (inteira) de terça a sexta até às 18h; R$ 70 de terça a sexta após às 18h; R$ 100 de sábado, domingo e feriado. Meia entrada mediante apresentação de documentação comprovatória para o benefício. Ingressos disponíveis em: https://www.eventim.com.br/mundopixar.