HBO Max agora é só Max: saiba o que muda na plataforma de streaming

A partir de terça-feira, 27 de fevereiro, a plataforma de streaming HBO Max vai atender apenas pelo nome Max. Quem é fã das ótimas séries que levam o selo HBO, como Game of Thrones, True Detective e Succession, não precisa se preocupar: os títulos da emissora continuam no catálogo da plataforma – e os assinantes do canal na TV paga vão continuar desfrutando de forma gratuita do acesso ao site.

Aliás, na prática, nada muda para os assinantes. A virada da marca na América Latina segue a reformulação que começou no ano passado nos Estados Unidos com o intuito de deixar o nome da plataforma mais abrangente. Assim, o catálogo do Max vai contar com títulos originais feitos para o serviço de streaming, além das produções da HBO, filmes e séries da Warner – entre eles os heróis da DC e o bruxinho Harry Potter –, a Cartoon Network, e a ampla programação da Discovery, como Discovery Kids, Home & Health e Investigação Discovery (ID).

Assim, chegam ao canal realities pop como Largados e Pelados e Quilos Mortais, por exemplo. Entre as produções originais, estão previstos seriados derivados dos universos de Harry Potter, Invocação do Mal, Batman e Big Bang Theory. Os mais aguardados, por aqui, contudo, são as novelas exclusivas nacionais Beleza Fatal e o remake de Dona Beja, e uma série derivada de Cidade de Deus também está em fase de pós-produção. A programação ao vivo continua, com exibição de jogos da UEFA Champions League e do Campeonato Paulista, e de premiações como Oscar, Grammy e Globo de Ouro.