Filmes brasileiros ficam de fora do Oscar — mais uma vez

É ínfimo o espaço para um filme que não seja americano concorrer ao Oscar – barreira que, entre os anos 1990 e começo dos 2000, o Brasil vinha superando, com indicações em categorias de atuação, direção e técnicas, caso de Central do Brasil e Cidade de Deus. Mas faz tempo que o país não emplaca um título na cobiçada premiação do cinema. Nesta quinta-feira, 21, a Academia de Hollywood divulgou sua shortlist, uma espécie de primeiro corte em diversas categorias, entre elas documentário e filme internacional, espaços que o cinema nacional tentava vagas — mas, infelizmente, não conseguiu.

Este ano, o Brasil depositou todas as suas fichas em documentários. A começar por Retratos Fantasmas, de Kleber Mendonça Filho, eleito pela Academia Brasileira para representar o país na busca da indicação na categoria de filme internacional — uma escolha questionável, feita basicamente pelo fato do filme ter sido exibido no Festival de Cannes. Havia também dois outros título do gênero na briga, para a categoria documental, Elis e Tom – Só Tinha de Ser com Você, sobre os bastidores da gravação do álbum icônico da MPB, e Incompatível com a Vida, um drama pungente sobre aborto. A última vez que o país foi indicado ao prêmio foi em 2020, com o documentário Democracia em Vertigem, de Petra Costa.

O Oscar anuncia seus indicados finais no dia 23 de janeiro. Os troféus serão entregues em 10 de março. Confira a seguir os filmes que agora disputam as indicações ao prêmio:

FILME INTERNACIONAL

Armênia, Amerikatsi

Butão, The Monk and the Gun

Dinamarca, The Promised Land

Finlândia, Folhas de Outono

França, O Sabor da Vida

Alemanha, The Teachers’ Lounge

Islândia, Terra de Deus

Itália, Io Capitano

Japão, Dias Perfeitos

México, Tótem

Marrocos, The Mother of All Lies

Espanha, A Sociedade da Neve

Tunísia, Four Daughters

Ucrânia, 20 Dias em Mariupol

Reino Unido, Zona de Interesse

DOCUMENTÁRIO

American Symphony

Apolonia, Apolonia

Beyond Utopia

Bobi Wine: The People’s President

Desperate Souls, Dark City and the Legend of Midnight Cowboy

A Memória Infinita

Four Daughters

Going to Mars: The Nikki Giovanni Project

In the Rearview

Stamped from the Beginning

Still: A História de Michael J. Fox

A Still Small Voice

32 Sounds

To Kill a Tiger

20 Dias em Mariupol

Continua após a publicidade

MAQUIAGEM E CABELO

Beau Tem Medo

Ferrari

Golda

Assassinos da Lua das Flores

A Última Viagem de Demeter

Maestro

Napoleão

Oppenheimer

Pobres Criaturas

A Sociedade da Neve

TRILHA SONORA ORIGINAL

American Fiction

American Symphony

Barbie

O Menino e a Garça

A Cor Púrpura

Elementos

Os Rejeitados

Indiana Jones e o Chamado do Destino

Assassinos da Lua das Flores

Oppenheimer

Pobres Criaturas

Saltburn

A Sociedade da Neve

Homem-Aranha: Através do Aranhaverso

Zona de Interesse

CANÇÃO ORIGINAL

It Never Went Away, de American Symphony

Dear Alien (Who Art In Heaven), de Asteroid City

Dance The Night, de Barbie

I’m Just Ken, de Barbie

What Was I Made For?, de Barbie

Keep It Movin’, de A Cor Púrpura

Superpower (I), de A Cor Púrpura

The Fire Inside, de Flamin’ Hot: O Sabor que Mudou a História

High Life, de Flora e Filho

Meet In The Middle, de Flora e Filho

Can’t Catch Me Now, de Jogos Vorazes: A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes

Wahzhazhe (A Song For My People), de Assassinos da Lua das Flores

Quiet Eyes, de Vidas Passadas

Road To Freedom, de Rustin

Am I Dreaming, de Homem-Aranha: Através do Aranhaverso

SOM

Barbie

Resistência

Ferrari

O Assassino

Assassinos da Lua das Flores

Maestro

Missão: Impossível – Acerto De Contas – Parte 1

Napoleão

Oppenheimer

Zona de Interesse

Continua após a publicidade

EFEITOS VISUAIS

Resistência

Godzilla Minus One

Guardiões da Galáxia Vol. 3

Indiana Jones e o Chamado do Destino

Missão: Impossível – Acerto De Contas – Parte 1

Napoleão

Pobres Criaturas

Rebel Moon – Part One: A Menina do Fogo

A Sociedade da Neve

Homem-Aranha: Através do Aranhaverso

CURTA-DOCUMENTAL

The ABCs of Book Banning

The Barber of Little Rock

Bear

Between Earth & Sky

Black Girls Play: The Story of Hand Games

Camp Courage

Deciding Vote

How We Get Free

If Dreams Were Lightning: Rural Healthcare Crisis

Island in Between

The Last Repair Shop

Last Song from Kabul

Nǎi Nai & Wài Pó

Oasis

Wings of Dust

CURTA EM ANIMAÇÃO

Boom

Eeva

Humo (Smoke)

I’m Hip

A Kind of Testament

Koerkorter (Dog Apartment)

Letter to a Pig

Ninety-Five Senses

Once upon a Studio

Our Uniform

Pachyderme

Pete

27

War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko

Wild Summon

CURTA-METRAGEM

The After

The Anne Frank Gift Shop

An Avocado Pit

Bienvenidos a Los Angeles

Dead Cat

Good Boy

Invincible

Invisible Border

Knight of Fortune

The One Note Man

Red, White and Blue

The Shepherd

Estranha Forma de Vida

A Maravilhosa História de Henry Sugar

Yellow

Continua após a publicidade