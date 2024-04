Entenda o final de ‘Maze Runner’, trilogia que está bombando na Netflix

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Em um futuro pós-apocalíptico, um grupo de adolescentes se encontra preso em um labirinto colossal. Sem memória de quem são ou de como chegaram ali, os garotos precisam mapear o espaço e enfrentar criaturas enormes para encontrar uma saída. Esta é a premissa de Maze Runner, trilogia estrelada por Dylan O’Brien que foi sucesso de bilheteria na década de 2010 e acaba de chegar ao catálogo da Netflix. Todos os três filmes — chamados Maze Runner: Correr ou Morrer, Maze Runner: Prova de Fogo e Maze Runner: A Cura Mortal — estão na lista semanal de produções mais vistas da plataforma no Brasil e no mundo.

O último ato da franquia foi lançado em 2018, mas alguns detalhes sobre o desfecho ainda levantam dúvidas dos fãs. Confira a seguir explicações sobre os acontecimentos finais da saga e entenda qual foi o destino de cada personagem. Atenção: a partir daqui, este texto contém spoilers.

Ao longo dos dois primeiros filmes, é revelado que os jovens foram presos no labirinto como parte de um teste da CRUEL — sigla para “Catástrofe e Ruína Universal: Experimento Letal”, uma organização dedicada à busca pela cura para um vírus que transforma seres humanos em zumbis. O trio de protagonistas Thomas (Dylan O’Brien), Newt (Thomas Brodie-Sangster) e Minho (Ki Hong Lee) consegue escapar das garras da corporação e se junta a uma equipe de resistência chamada Braço Direito. Entretanto, eles são traídos por Teresa (Kaya Scodelario), que revela a localização do grupo à CRUEL e se une ao lado inimigo. Minho é sequestrado e seus amigos partem em seu resgate.

Em Maze Runner: A Cura Mortal, filme que encerra a saga, Thomas, Newt e outros membros do Braço Direito enfrentam uma horda de zumbis no caminho até a sede da CRUEL. Eles conseguem vencer os monstros e chegam ao destino, mas Newt é infectado no confronto. Disfarçados de soldados, os garotos sequestram Teresa, que trabalha como cientista na instituição e sabe onde está Minho. Eles conduzem a jovem pelos corredores até serem interceptados por Janson, oficial de alta patente da CRUEL. Teresa os ajuda a fugir e retorna ao seu laboratório com uma amostra do sangue de Thomas, que ela desconfia ser imune ao vírus. Ela examina o fluido e consegue extrair dele um antídoto, confirmando suas suspeitas.

O grupo resgata Minho e escapa do prédio da organização, mas o estado de saúde de Newt piora rapidamente. Já totalmente transformado em zumbi, o jovem ataca Thomas e em um instante de lucidez implora para ser morto pelo amigo, que então o apunhala. Com a morte de Newt, Teresa convence Thomas a voltar ao laboratório e ajudá-la a fabricar mais do soro da cura. Enquanto a cientista extrai o sangue do imune, Janson revela que também foi infectado e ataca a dupla para conseguir o antídoto. Teresa e Janson morrem no confronto, e Thomas consegue fugir com um frasco do soro. Nos momentos finais do filme, descobrimos que ele recomeça sua vida com Minho e o restante dos membros do Braço Direito em uma ilha segura do vírus.

