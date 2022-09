Emmy 2022: As 5 séries mais indicadas ao prêmio para maratonar em casa

O Emmy 2022 está chegando e as cinco séries mais indicadas da premiação valem e muito uma maratona. Começando pelo drama Succession da HBO, que foi o grande vencedor do Emmy no ano passado. A série, disponível na plataforma HBO MAX, é perfeita para quem curte um bom melodrama envolvendo também pitadas de política e economia. Também estão no streaming do canal pago a minissérie The White Lotus, sobre um grupo de turistas super-ricos no Havaí, e Euphoria, um drama sobre as agruras da adolescência – ambas bastante indicadas na premiação. Fecha o ranking de cinco mais indicadas do Emmy deste ano as comédias Ted Lasso, da Apple TV+, e Only Murders in the Building, no Star+. A premiação acontece nesta segunda-feira, 12 de setembro, e será acompanhada ao vivo pelo site de VEJA.